В Чебоксарах водитель-лихач хотел уйти от полицейской погони и врезался в столб

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-02T12:59:12+03:00

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Рано утром в пятницу, 2 августа, в Чебоксарах сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Hyundai Solaris», который проехал на «красный» в районе проспекта Тракторостроителей. Водитель иномарки проигнорировал требование полицейских остановиться. На это он лишь увеличил скорость.

Началась погоня, которая не долго продлилась. И все не потому что у ГИБДД быстрые машины. Лихач, пытаясь оторваться от преследования, видимо переоценил свои навыки вождения и в районе улицы 324 Стрелковой Дивизии просто влетел в столб. Он родился в рубашке. Мужчина не пострадал.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

- От освидетельствования на состояние опьянения 28-летний автомобилист отказался. В отношении задержанного составлено 4 административных протокола, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU