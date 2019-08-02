2019-08-02T12:59:12+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водитель-лихач хотел уйти от полицейской погони и врезался в столб

Мужчина отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
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Рано утром в пятницу, 2 августа, в Чебоксарах сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Hyundai Solaris», который проехал на «красный» в районе проспекта Тракторостроителей. Водитель иномарки проигнорировал требование полицейских остановиться. На это он лишь увеличил скорость.

Началась погоня, которая не долго продлилась. И все не потому что у ГИБДД быстрые машины. Лихач, пытаясь оторваться от преследования, видимо переоценил свои навыки вождения и в районе улицы 324 Стрелковой Дивизии просто влетел в столб. Он родился в рубашке. Мужчина не пострадал.

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

Фото: пресс-служба ГИБДД Чувашии

- От освидетельствования на состояние опьянения 28-летний автомобилист отказался. В отношении задержанного составлено 4 административных протокола, - сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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