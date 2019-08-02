В Казани произошла очередная авария с участием каршерингового автомобиля

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-02T11:41:44+03:00

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В пятницу, 2 августа, в четыре часа утра в Казани на перекрестке улиц Профсоюзная и Чернышевского произошла очередная авария с участием каршерингового автомобиля и иномарки «Шевроле».

В результате столкновения никто из водителей не пострадал, чего нельзя сказать об арендованной машине. Она лишилась бампера и у нее сильно поврежден капот.

Подробности аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU