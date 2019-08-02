С 4 по 6 августа в Нижнекамске ограничат движения на проспекте Химиков
Причина в капитальном ремонте дороги
Автовладельцев просят заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратными на дорогахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, что с 4 по 6 августа при благоприятных погодных условиях в Нижнекамске будет ограничено движение на проспекте Химиков.
Речь идет об участке от проспекта Строителей до кольца Вахитова по четной стороне. Причина перекрытия дороги – капитальный ремонт.
Мэрия города просит автовладельцев заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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