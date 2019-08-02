С 4 по 6 августа в Нижнекамске ограничат движения на проспекте Химиков

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-02T11:00:49+03:00

Автовладельцев просят заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, что с 4 по 6 августа при благоприятных погодных условиях в Нижнекамске будет ограничено движение на проспекте Химиков.

Речь идет об участке от проспекта Строителей до кольца Вахитова по четной стороне. Причина перекрытия дороги – капитальный ремонт.

Мэрия города просит автовладельцев заранее продумывать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU