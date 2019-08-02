Президент России наградил почтальона из Чувашии, спасшую тонувшего мальчика

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-02T10:42:10+03:00

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Награду 46-летняя сельский почтальон Надежда Мулгачева из деревни Бакашево Батыревского района Чувашии получит спустя два года с того дня, как вытащила из воды тонущего школьника. Все произошло 23 августа, когда в местный пруд упал с велосипеда мальчик Володя. На крики ребенка поспешили местные жительницы, которые возвращались из магазина. Но среди них только одна Надежда Мулгачева умела плавать. Вот она и бросилась в воду. Мальчика под водой отыскала не сразу, а когда нашла, то односельчане помогли ей вытащить ребенка из воды и оказали первую помощь. Володю удалось спасти, и родители позже благодарили женщину за спасение сына.

Надежда Мулгачева спасла ребенкаФото: Из материалов пресс-службы

17 июля 2019, Владимир Путин подписал указ, согласно которому жительница деревни Бакашево Батыревского района Надежда Мулгачева удостоена медали "За спасение погибавших".

ИСТОЧНИК KP.RU