Строительство новой полилингвальной школы в Елабуге оценено в 1,2 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-02T09:29:50+03:00

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В Татарстане продолжается строительство полилингвальный учебных заведений. Одна из них будет построена в 4 микрорайоне Елабуги, где уже сейчас ощущается острая нехватка учебных заведений. В самом микрорайоне проживают более 20 тысяч человек, и дети учатся в единственной там школе в три смены.

Новая школа сможет принять 1224 ребенка. Ее строительство обойдется в 1,2 миллиарда рублей.

По проекту, который уже получил одобрение, здание будет трехэтажным, обучение в школе будет вестись на трех языках одновременно: русском, английском и татарском.

ИСТОЧНИК KP.RU