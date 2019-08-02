Строительство новой полилингвальной школы в Елабуге оценено в 1,2 миллиарда рублей
В Татарстане продолжается строительство полилингвальный учебных заведений. Одна из них будет построена в 4 микрорайоне Елабуги, где уже сейчас ощущается острая нехватка учебных заведений. В самом микрорайоне проживают более 20 тысяч человек, и дети учатся в единственной там школе в три смены.
Новая школа сможет принять 1224 ребенка. Ее строительство обойдется в 1,2 миллиарда рублей.
По проекту, который уже получил одобрение, здание будет трехэтажным, обучение в школе будет вестись на трех языках одновременно: русском, английском и татарском.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»