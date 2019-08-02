В Татарстане презентовали новый интермодальный маршрут до Свияжска

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-02T10:27:17+03:00

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С 1 августа в Татарстане открылся новый интермодальный маршрут до острова-града Свияжск. Любой желающий может в Казани на ж/д вокзале приобрести за 450 рублей билет, отправиться на электричке до станции Свияжск и там пересесть на автобус, который привезет на остров-град. В стоимость билетов входит посещение шести местных музеев.

Первых гостей встречали торжественноФото: Мария ЛУКОЯНОВА

- Не каждый субъект может похвастаться такой жемчужиной, как остров-град Свияжск, - рассказал гендиректор компании "Содружество" Азат Ахметшин. - Идея этого маршрута возникла именно для объединения станции и острова, чтобы как можно больше пассажиров, которые приезжают в Казань, в Татарстан, смогли побывать в музее-заповеднике.

Традиционный хлеб-сольФото: Мария ЛУКОЯНОВА

Как рассказали организаторы тура, на первоначальном этапе один автобус будет совершать пять регулярных поездок.

Потрясающий вид с обзорной площадкиФото: Мария ЛУКОЯНОВА

По мнению директора музея-заповедника "Остров-град Свияжск"» Артем Силкин, этот интермодальный маршрут позволит существенно увеличить пассажиропоток и создать более комфортные условия для туристов, желающих посетить исторические объекты.

Достопримечательности острова-градаФото: Мария ЛУКОЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU