2019-08-01T19:52:07+03:00
Спорт

4 августа в Набережных Челнах впервые пройдет заплыв на открытой воде KAMA SWIM

Спортсмены на выбор предлагаются дистанции 1,5 и 3 километра
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.
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4 августа у Набережных Челнах впервые пройдут соревнования по плаванию на открытой воде KAMA SWIM.

Спортсмены проплывут на выбор 1,5 или 3 километра, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана. Старт состоится в 10.30 на пляже «SunDale» на улице Раскольникова.

В соответствии с регламентом, для передвижения в воде участники могут использовать любой стиль плавания. Также спортсменам разрешается отдыхать, стоя на дне или на плаву, держась за неподвижный предмет, такой как буй или лодка на приколе.

Победителей определят как в абсолютном зачете, так и по возрастным категориям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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