Ряд домов Приволжского района Казани на сутки отключат от воды
Это связано с проведением работ на сетях
Воду отключат в 9.00 6 августа.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В ряде домов Приволжского района Казани коммунальщики планируют отключить от воды на целые сутки. А все из-за намеченных работ на сетях.
Ее не будет с 9.00 6 августа до 9.00 7 августа по адресам: улица Рауиса Гареева, 90 к.1, 2, 3, 4; Фермское шоссе, 3а, 39а; в домах по улице Ферма-2, кроме дома №98г, а также в домах ЖК «Сказочный лес».
Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».
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ИСТОЧНИК KP.RU