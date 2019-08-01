2019-08-01T19:39:02+03:00
Общество

Ряд домов Приволжского района Казани на сутки отключат от воды

Это связано с проведением работ на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Воду отключат в 9.00 6 августа.Воду отключат в 9.00 6 августа.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В ряде домов Приволжского района Казани коммунальщики планируют отключить от воды на целые сутки. А все из-за намеченных работ на сетях.

Ее не будет с 9.00 6 августа до 9.00 7 августа по адресам: улица Рауиса Гареева, 90 к.1, 2, 3, 4; Фермское шоссе, 3а, 39а; в домах по улице Ферма-2, кроме дома №98г, а также в домах ЖК «Сказочный лес».

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
4 августа в Набережных Челнах впервые пройдет заплыв на открытой воде KAMA SWIM
Задержанные ФСБ в Татарстане сторонники ИГИЛ* хотели не только совершить теракт, но и массовое отравление силовиков
Габриэлла, Афина, Бронислав и Рим: как еще казанцы назвали своих детей на прошлой неделе
В Казани пенсионерка-«гадалка» из Казахстана обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей
«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный матч, чтобы помочь в лечении болельщицы
Три винтовки «Мосина», пистолет и 144 патрона: в Татарстане полицейские у «коллекционера» изъяли целый арсенал
2 августа в Чебоксарах из-за празднования Дня ВДВ перекроют несколько дорог
Набережные Челны опустились на одно место в рейтинге лучших городов России по качеству ЖКХ
Территория Набережных Челнов вырастет на 1,5 тысячи квадратных метров
У трех ТОСЭР Татарстана появились четыре новых резидента с проектами на 1,56 миллиарда рублей
В Татарстане огласили приговор двум подросткам, которые угнали машину вместе с водителем