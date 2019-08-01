Ряд домов Приволжского района Казани на сутки отключат от воды

СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-01T19:39:02+03:00

Это связано с проведением работ на сетях

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В ряде домов Приволжского района Казани коммунальщики планируют отключить от воды на целые сутки. А все из-за намеченных работ на сетях.

Ее не будет с 9.00 6 августа до 9.00 7 августа по адресам: улица Рауиса Гареева, 90 к.1, 2, 3, 4; Фермское шоссе, 3а, 39а; в домах по улице Ферма-2, кроме дома №98г, а также в домах ЖК «Сказочный лес».

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU