У трех ТОСЭР Татарстана появились четыре новых резидента с проектами на 1,56 миллиарда рублей
На заседании комиссии Кабмина Татарстана были одобрены четыре проекта новых резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск», «Нижнекамск» и «Чистополь». Речь идет об инвестициях на 1,56 миллиарда рублей.
Так, в Зеленодольске появится производство ЗД заборов, а также ремонт стройтехники, а также выпуск инструментов и снаряжения для сотрудников сферы электроэнергетики.
В свою очередь, ТОСЭР «Нижнекамск» пополнится производством по выпуску уникальных для России изделий из микрофибры.
А на территорию ТОСЭР «Чистополь» зайдет производитель отопительных радиаторов.
Реализация этих четырех проектов позволит создать порядка 245 новых рабочих мест. Сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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