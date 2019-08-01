У трех ТОСЭР Татарстана появились четыре новых резидента с проектами на 1,56 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-08-01T16:49:13+03:00

Речь идет о площадках в Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе

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На заседании комиссии Кабмина Татарстана были одобрены четыре проекта новых резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Зеленодольск», «Нижнекамск» и «Чистополь». Речь идет об инвестициях на 1,56 миллиарда рублей.

Так, в Зеленодольске появится производство ЗД заборов, а также ремонт стройтехники, а также выпуск инструментов и снаряжения для сотрудников сферы электроэнергетики.

В свою очередь, ТОСЭР «Нижнекамск» пополнится производством по выпуску уникальных для России изделий из микрофибры.

А на территорию ТОСЭР «Чистополь» зайдет производитель отопительных радиаторов.

Реализация этих четырех проектов позволит создать порядка 245 новых рабочих мест. Сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU