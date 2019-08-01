Три винтовки «Мосина», пистолет и 144 патрона: в Татарстане полицейские у «коллекционера» изъяли целый арсенал
Мужчина утверждает, что оружие и боеприпасы он покупал через интернет
Фото: МВД Татарстана
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В Бугульме полицейские вышли на владельца настоящего арсенала. У местного жителя они обнаружили и изъяли три винтовки «Мосина», 144 патрона и пистолет ТТ. По данному факту правоохранители возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
По словам самого татарстанца, он собирал оружие для коллекции, а покупал он его, а также патроны к нему, через интернет. Сообщает МВД Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU