Территория Набережных Челнов вырастет на 1,5 тысячи квадратных метров

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-01T17:01:09+03:00

К городу будет присоединен участок, находящийся на территории Малошельнинского сельского поселения

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В четверг, 1 августа, депутаты Госсовета Татарстана поддержали решение изменения границы Набережных Челнов. Так, город может стать больше на 1,5 тысячи квадратных метров за счет участка, находящегося на территории Малошельнинского сельского поселения.

На заседании Госсовета мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев объяснил, что присоединено будет не все поселение или район, а лишь участок под многоэтажным жилым домом.

Известно, что данная земля была передана городу еще в 2007 году, но позже выяснилось, что часть дома построена на территории Тукаевского района. Из-за этого жилье до сих пор не введено в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU