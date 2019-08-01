2019-08-01T18:49:01+03:00
Происшествия

В Казани пенсионерка-«гадалка» из Казахстана обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей

Для ее задержания полицейским пришлось съездить в Челябинск [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Женщина пропала вместе с деньгами, с которых надо было снять "порчу".Женщина пропала вместе с деньгами, с которых надо было снять "порчу".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

61-летняя гражданка Казахстана обвиняется в обмане казанской пенсионерки. Как установили полицейские, с февраля по март этого год женщина сняла квартиру на проспекте Ямашево и подала в газеты объявления об оказании услуг по снятию порчи, а также гаданию.

На одно из таких объявлений и клюнула 81-летняя бабушка. При встрече «гадалка» объяснила пенсионерке, что все дело в негативной энергетике денег и, чтобы снять порчу, надо провести обряд очищения. Так, что на следующий сеанс жительница Казани принесла всю наличность из дома – 2 миллиона 650 тысяч рублей.

Через назначенный срок, нужный для проведения «обряда», а он составил неделю, пожилая женщина вернулась за деньгами. Вот только «гадалка» съехала с квартиры и пропала. После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Спустя некоторое время правоохранители нашли «гадалку» в Челябинске. Для ее задержания пришлось выезжать в командировку. Подозреваемая была доставлена в Казань и на время следствия помещена под стражу. Сообщает УМВД Казани.

В Казани пенсионерка-«гадалка» из Казахстана обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
4 августа в Набережных Челнах впервые пройдет заплыв на открытой воде KAMA SWIM
Ряд домов Приволжского района Казани на сутки отключат от воды
Задержанные ФСБ в Татарстане сторонники ИГИЛ* хотели не только совершить теракт, но и массовое отравление силовиков
Габриэлла, Афина, Бронислав и Рим: как еще казанцы назвали своих детей на прошлой неделе
«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный матч, чтобы помочь в лечении болельщицы
Три винтовки «Мосина», пистолет и 144 патрона: в Татарстане полицейские у «коллекционера» изъяли целый арсенал
2 августа в Чебоксарах из-за празднования Дня ВДВ перекроют несколько дорог
Набережные Челны опустились на одно место в рейтинге лучших городов России по качеству ЖКХ
Территория Набережных Челнов вырастет на 1,5 тысячи квадратных метров
У трех ТОСЭР Татарстана появились четыре новых резидента с проектами на 1,56 миллиарда рублей
В Татарстане огласили приговор двум подросткам, которые угнали машину вместе с водителем