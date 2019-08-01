СЕГОДНЯ 18:49 2019-08-01T18:49:01+03:00

Женщина пропала вместе с деньгами, с которых надо было снять "порчу". Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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61-летняя гражданка Казахстана обвиняется в обмане казанской пенсионерки. Как установили полицейские, с февраля по март этого год женщина сняла квартиру на проспекте Ямашево и подала в газеты объявления об оказании услуг по снятию порчи, а также гаданию.

На одно из таких объявлений и клюнула 81-летняя бабушка. При встрече «гадалка» объяснила пенсионерке, что все дело в негативной энергетике денег и, чтобы снять порчу, надо провести обряд очищения. Так, что на следующий сеанс жительница Казани принесла всю наличность из дома – 2 миллиона 650 тысяч рублей.

Через назначенный срок, нужный для проведения «обряда», а он составил неделю, пожилая женщина вернулась за деньгами. Вот только «гадалка» съехала с квартиры и пропала. После обращения потерпевшей в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Спустя некоторое время правоохранители нашли «гадалку» в Челябинске. Для ее задержания пришлось выезжать в командировку. Подозреваемая была доставлена в Казань и на время следствия помещена под стражу. Сообщает УМВД Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723491" frameborder="0"></iframe> В Казани пенсионерка-«гадалка» из Казахстана обвиняется в мошенничестве на 2,6 миллиона рублей.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU