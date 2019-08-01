В Казани таксист на скорости снес дорожный знак
Рано утром 1 августа на улице Дементьева в Авиастроительном районе Казани возле КМПО легковушка "Лада Гранта", на бортах которой нанесены логотипы такси, выехала на обочину и снесла дорожный знак "Направление движения".
Автомобиль получил значительные повреждения, с места аварии его пришлось увозить на эвакуаторе. Водитель не пострадал.
В своей объяснительной сотрудникам ГИБДД Казани он написал, что не справился с управлением из-за плохой погоды - шел дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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