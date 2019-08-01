«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный матч, чтобы помочь в лечении болельщицы

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-01T18:32:02+03:00

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2 августа казанский «Ак Барс» проведёт контрольный матч с альметьевским «Нефтяником». Игра состоится на арене последнего, начало назначено на 18.00. Собранные средства с продажи билетов направят на благотворительность.

Так, клубы передадут деньги на лечение болельщицы «Нефтяника», мамы троих детей. Двое ее сыновей – воспитанники спортивной школы альметьевского клуба, а супруг играл в турнирах Рабочей хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе ХК «Ак Барс».

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ИСТОЧНИК KP.RU