«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный матч, чтобы помочь в лечении болельщицы
Встреча состоится 2 августа в Альметьевске
Начало матча назначено на 18:00.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
2 августа казанский «Ак Барс» проведёт контрольный матч с альметьевским «Нефтяником». Игра состоится на арене последнего, начало назначено на 18.00. Собранные средства с продажи билетов направят на благотворительность.
Так, клубы передадут деньги на лечение болельщицы «Нефтяника», мамы троих детей. Двое ее сыновей – воспитанники спортивной школы альметьевского клуба, а супруг играл в турнирах Рабочей хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе ХК «Ак Барс».
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»