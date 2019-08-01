2019-08-01T18:32:02+03:00
Спорт

«Ак Барс» и «Нефтяник» проведут благотворительный матч, чтобы помочь в лечении болельщицы

Встреча состоится 2 августа в Альметьевске
Наиля ГАЛИМОВА
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Начало матча назначено на 18:00.Начало матча назначено на 18:00.Фото: Алина НИЗАМОВА
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2 августа казанский «Ак Барс» проведёт контрольный матч с альметьевским «Нефтяником». Игра состоится на арене последнего, начало назначено на 18.00. Собранные средства с продажи билетов направят на благотворительность.

Так, клубы передадут деньги на лечение болельщицы «Нефтяника», мамы троих детей. Двое ее сыновей – воспитанники спортивной школы альметьевского клуба, а супруг играл в турнирах Рабочей хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе ХК «Ак Барс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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