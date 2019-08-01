В Татарстане на трех автодорогах установили беспрерывный контроль за скоростью

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-01T15:53:24+03:00

В том числе и на трассах регионального значения

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Сразу три федеральные дороги в Татарстане полностью обеспечены системой обеспечения непрерывного контроля скорости для всех автомобилей, двигающихся по ним. Это участки трасс М7 "Волга" - "Москва-Уфа", "Казань-Оренбург" и "Казань-Ульяновск".

На этих магистралях установлены 100 приборов, работающих в автоматическом режиме и контролирующих 290 участков дорог общей протяженностью свыше 900 километров. "Умные" камеры способны зафиксировать как мгновенную, так и среднюю скорость между датчиками.

По заверениям разработчиков, эта система не улавливается "антирадарами".

При этом на сайте ГИБДД появился новый интерактивный раздел, где собрана вся информация об автоматических камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД и местах их размещения. Сейчас он работает в тестовом режиме и постепенно будет наполняться актуальными сведениями.

В свою очередь, Татарстан планирует оборудовать этой системой и ряд дорог местного значения, которые были признаны наиболее аварийными: "Казань-Шемордан"; "Чистополь-Нижнекамск"; "Казань-Малмыж"; "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск", "Сорочьи Горы - Шали".

ИСТОЧНИК KP.RU