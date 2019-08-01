Футболист "Рубина" вошел в число 50 самых талантливых игроков Европы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-08-01T14:46:22+03:00

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УЕФА на своем официальном сайте обнародовал список 50 самых талантливых футболиста, выступающих за команды из Европы. Именно они, по данным экспертов, могут выстрелить в стартовавшем сезоне.

В ТОП-50 попал и игрок казанского "Рубина". Речь идет о 18-летнем грузинском полузащитнике Хвиче Кварацхелии. Напомним, что юный талант перебрался в казанский клуб летом нынешнего года.

Зимой Кварацхелия перешел на правах аренды из "Рустави" в московский "Локомотив", став первым игроком в российской Премьер-лиге, кто родился в XXI веке. Он сыграл в 10 матчах за московский клуб, забив 1 гол, кстати, в ворота "Рубина". Однако летом "Локомотив" не смог удержать игрока. Хвича предпочел перейти в "Рубин". В первом же туре Кварацхелия открыл счет голам за казанскую команду, огорчив..."Локомотив".

Отметим, что в числе 50 главных талантов футбольной Европы значатся еще три игрока из российской Премьер-лиги. Это полузащитники Иван Обляков и Никола Влашич из ЦСКА и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU