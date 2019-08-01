В День ВДВ-2019 в Казани жителей трех районов оставят без света

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-01T13:18:58+03:00

Причина отключения в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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2 августа – в День ВДВ-2019, с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Кировском районе по адресам: ул.1-я Вольная, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23/15, 24, ул.2-я Вольная, 2а, 4, 6, 8, 10/1, 10/2, 12/1,12/2, 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, ул.Дежнева, 2, 2/1, 4/1, 4/2, ул.Коммунаров, 1/6, 9/24, 11, ул.Лушникова, 2,4, ул.Повстанческая, 97/14.

Также на это время свет отключат и в Московском районе: ул.Восстания, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, ул.Шамиля Усманова, 32, ул.Декабристов, 83, 85, 185, 185/47.

Кроме того, с 8.00 до 17.00 электричество пропадет в Приволжском районе: ул.Дубравная, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, ул.Рихарда Зорге, 75, 77.

Свет на этот период времени отключат и в поселке Отары по улицам: 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Калинина, Матюшинская, переулок Отарский, Поперечно-Отарская, Центральная и Центрально-Отарская.

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ИСТОЧНИК KP.RU