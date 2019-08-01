Житель Чувашии из мести разместил порно-фото экс-супруги в соцсетях и получил судимость
44-летнего жителя Чебоксарского района суд признал виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни человека и порнографии в интернете.
Как было установлено, осенью прошлого года после развода с женой мужчина, видимо, решил отомстить уже экс-супруге. Без ведома и согласия женщины он «из личных неприязненных отношений» разместил ее интимные фотографии на созданной им в соцсетях странице. Именно эти снимки и были приняты следствием за порнографию, а их размещение в открытом доступе за распространения.
- В итоге суд приговорил мужичину к наказанию в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор суда еще не вступил в свою законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU