Набережные Челны опустились на одно место в рейтинге лучших городов России по качеству ЖКХ

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-01T17:17:43+03:00

Горожане оценивали утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10 Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В России составили рейтинг городов по качеству работы служба жилищно-коммунального хозяйства. В его первой пятерке можно увидеть Набережные Челны. Город набрал 6,7 баллов из 10 возможных и разместился на четвертой строчке, сообщает Domofond.ru.

Участникам опроса предложили оценить утверждение: «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Кроме татарстанского автограда в первой пятерке оказались Ейск (6,9 баллов), Тюмень (6,8 баллов), Нижневартовск (6,7 баллов) и Геленджик (6,6 баллов). Всего же в рейтинг были включены более 200 городов.

Отметим, что в прошлом году Набережные Челны занимали более высокое - 3 место, в том же рейтинге.

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ИСТОЧНИК KP.RU