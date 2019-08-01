2019-08-01T12:25:09+03:00
Туризм

Рейсы из татарстанского "Бегишево" в Сочи будут выполняться круглый год

Осуществляться они будут трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам
Алина ГАБДУЛИНА
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Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800Фото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, что известный российский лоукостер продлил полетную программу из татарстанского аэропорта «Бегишево» в Сочи. Теперь рейсы будут выполняться круглый год трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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