Рейсы из татарстанского "Бегишево" в Сочи будут выполняться круглый год
Осуществляться они будут трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам
Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800Фото: Иван ВИСЛОВ
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Стало известно, что известный российский лоукостер продлил полетную программу из татарстанского аэропорта «Бегишево» в Сочи. Теперь рейсы будут выполняться круглый год трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.
Перелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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