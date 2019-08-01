2019-08-01T12:36:29+03:00
Общество

Жители Татарстана испугались земляного фонтана рядом с газопроводом

Причиной явления стали природные газы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования ТатарстанаФото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Татарстана
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Жители деревни Нарат-Асты Муслюмовского района Татарстана испугались земляного фонтана забившего около газопровода. На место оперативно выехали экологи.

Они выяснили, что землю на поверхность и в воздух выбрасывали природные газы. Причина того – изношенность трубы, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

На месте были проведены работы по устранению неполадок. Кроме того, сотрудники ведомства отобрали пробы воздуха и почвы. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Также не исключено, что по данному факту будет возбуждено административное дело. Все материалы уже переданы в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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