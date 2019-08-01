2019-08-01T11:53:49+03:00
Происшествия

Убийство или похищение родственников: в Казани двух гастролеров, вымогавших 40 миллионов рублей у бизнесмена, приговорены к 10,5 годам колонии

Также выяснилось, что они причастны к другим преступлениям с ущербом на 23 миллиона рублей минимум [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Во время следствия также выяснилось, что приезжие промышляли криминалом не только в Казани.Во время следствия также выяснилось, что приезжие промышляли криминалом не только в Казани.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В начале прошлого года в полицию Казани обратился местный бизнесмен. Он рассказал, что двое мужчин уже довольно долгое время вымогают 40 миллионов рублей. При этом угрожают убийством или похищением родственников.

В Казани два гастролера вымогали угрозами у бизнесмена 40 миллионов рублей.МВД по РТ

Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», полицейские начали разработку подозреваемых. Ими оказались два жителя Саратовской области в возрасте 36-ти и 24-х лет, причем один из них уже был ранее судим за то же вымогательство. Злоумышленников задержали и на время следствия заключили под стражу.

В ходе которого также выяснилось, что гастролеры успели наследить и у себя дома. Так, в 2016 году этот дуэт вымогал передачу прав на землю и строящийся дом за 8 миллионов рублей у семейной пары – якобы они не выплатили долг. В том же году войдя в доверие к бизнесмену один из злоумышленников уговорил его переписать на него недвижимость в Саратове в счет беспроцентного займа от армянской диаспоры. Нежилые помещения в итоге были проданы, а займ не предоставлен. Ущерб тогда составил 23 миллиона рублей.

- В итоге суд приговорил Михаила Аванесяна и Бориса Навталяна к 8,5 и 2 годам колонии строгого режима соответственно, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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