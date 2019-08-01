В Набережных Челнах продают эксклюзивную монету с изображением Ленина за 2,4 миллиона рублей
Ее уникальность заключается в дефекте в виде скола на лбу революционного вождь [фото]
Фото: avito.ru
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Житель Набережных Челнов выставил на продажу эксклюзивную монету с изображением Ленина номиналом один рубль. Ее уникальность заключается в дефекте в виде скола на лбу революционного вождя .
- Эксклюзивная монета брак, на лбу! Для ценителей и коллекционеров! Состояние хорошее! Торг уместен! – пишет продавец.
При этом он просит за нее изначально 2,4 миллиона рублей!
Фото: avito.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU