2019-08-01T13:44:00+03:00
Общество

В Набережных Челнах продают эксклюзивную монету с изображением Ленина за 2,4 миллиона рублей

Ее уникальность заключается в дефекте в виде скола на лбу революционного вождь [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: avito.ruФото: avito.ru
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Житель Набережных Челнов выставил на продажу эксклюзивную монету с изображением Ленина номиналом один рубль. Ее уникальность заключается в дефекте в виде скола на лбу революционного вождя .

- Эксклюзивная монета брак, на лбу! Для ценителей и коллекционеров! Состояние хорошее! Торг уместен! – пишет продавец.

При этом он просит за нее изначально 2,4 миллиона рублей!

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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