В Муслюмово состоялось Общее собрание Республиканского координационного совета депутатских объединений «Единой России»

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-01T11:05:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Члены РКС обсудили опыт участия депутатских фракций в формировании общественных пространств и благоустройстве территорий.

- Мы регулярно в рамках заседаний координационного совета выезжаем в районы – туда, где есть интересные социальные и партийные практики. Именно здесь, в Муслюмовском районе, исполнительная власть и депутатский корпус активно и эффективно занимаются вопросами благоустройства территорий, создания комфортной среды для жителей района, - отметил председатель Республиканского координационного совета, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Юрий Камалтынов.

В рамках визита члены координационного совета осмотрели Парк «Курай», набережную «Кояшлы Ык», дворы и другие общественно-значимые пространства Муслюмово. Юрий Камалтынов отметил, что Муслюмовский район демонстрирует удивительные преобразования:

«Я увидел, как районный центр похорошел, засверкал, появилось большое количество общественных пространств в идеальном состоянии. Уверен, что жители Муслюмово оценивают то, что делается главой района и депутатским корпусом»

Развитие инфраструктуры района отметила и руководитель Рабочей группы контроля за реализацией нацпроектов в республике Татьяна Ларионова. В рамках национальных проектов в Муслюмовском районе строится шесть объектов, в том числе больница, в которой будет открыт гериатрический кабинет.

- В Муслюмово стало очень красиво, уютно, добротно, все делается с заботой о людях. Жить в таких условиях приятно. Это говорит о способности руководства района объединить все ресурсы на благо людей. В районе очень умело используются возможности президентских программ, а их в Татарстане 40, и все они здесь находят место, - отметила Ларионова.

Визит завершился Общим собранием Республиканского координационного совета депутатских объединений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Татарстан, на котором обсудили опыт депутатских фракций в формировании общественных пространств и благоустройстве территорий.

Республиканский координационный совет – постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, основными задачами которого являются координация деятельности депутатских объединений, активное участие в выработке решений органов государственной власти, внесение предложений и мониторинг партийной работы. Одним из основных направлений работы совета стал контроль выполнения всех предложений и наказов избирателей, полученных в ходе избирательных кампаний. В настоящее время фракции «Единой России» в представительных органах власти по всей республике насчитывают более 6,1 тысячи депутатов-единороссов и сторонников партии.

ИСТОЧНИК KP.RU