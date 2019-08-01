2019-08-01T10:34:16+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-жена спрятала в шкафу бывшего супруга-алиментщика

Мужчину арестовали на 10 суток за неисполнение родительских обязанностей
Лика ИСАЕВА
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Приставы начали искать алиментщика, а он все это время жил домаПриставы начали искать алиментщика, а он все это время жил домаФото: Из материалов пресс-службы
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Интересную находку сделали судебные приставы в Шумерле, когда решили навестить место жительства должника-алиментщика. Мужчина после развода с женой не платил им денег на содержание дочери, сам работал вахтовым методом, но где, женщина не знала. Так она рассказала приставам, требуя разыскать нерадивого папашу.

Но когда пристав стал заниматься розыском мужчины, то с удивлением узнал от знакомых семьи что должник спокойно проживает в квартире вместе с бывшей женой.

Когда приставы навестили взыскательницу, то нашли должника в шкафу. Туда его спрятала от приставов экс-супруга.

За неисполнение обязанностей по содержанию ребенка должника оправили под арест на 10 суток по решению суда. Узнав, что муж, с которым женщина успела помириться, может быть осужден за неуплату алиментов, она забрала исполнительный лист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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