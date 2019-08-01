2019-08-01T10:53:48+03:00
Происшествия

В Марий Эл пьяный водитель перевернулся на УАЗе: пострадал его пятилетний сын-пассажир

В больницу отправили как отца, так и ребенка
Лика ИСАЕВА
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Автомобиль опрокинулся на грунтовой дорогеАвтомобиль опрокинулся на грунтовой дорогеФото: МВД по Марий Эл
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31 июля в 15.30 в Звениговском районе Марий Эл 28-летний мужчина напился и решил покатать по сельским полям своего пятилетнего сына. Он посадил мальчика на заднее сидение внедорожника УАЗ, и отправился в путь. На грунтовой дороге в километре от деревни Янашбеляк его автомобиль перевернулся.

-- По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, - сообщили в ГИБДД Марий Эл. - С места аварии в больницу доставили и водителя, и пятилетнего мальчика. Они получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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