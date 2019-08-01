2019-08-01T09:33:38+03:00
Общество

Из Казани в Лаишево будет ходить рейсовый автобус

Программа межмуниципальных перевозок стартует с 1 августа
Лика ИСАЕВА
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Новый рейс будет прибывать на автовокзал "Южный"Новый рейс будет прибывать на автовокзал "Южный"Фото: Из материалов пресс-службы
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Министерство транспорта сообщает, что с 1 августа открывается межмуниципальный маршрут Лаишево - Казань. Добраться из столицы Татарстана в Лаишево можно будет по будним дня с автовокзала "Южный" и с центральной площади столицы Лаишевского района республики. Всего будут по два рейса в сутки. Из Лаишево в Казань автобусы стартуют в 9.20 и 11.20, обратно они будут уходить в 12.50 и 13.50 по рабочим дням.

Уже озвучена сумма проезда - она будет составлять 100 рублей. Время в пути займет 1 час 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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