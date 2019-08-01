В Татарстане пройдет Фестиваль средневекового боя "Великий Болгар"

СЕГОДНЯ 08:25 2019-08-01T08:25:31+03:00

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Уже 10 августа под стенами древних храмов и дворцов на Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, пройдет шестой Фестиваль средневекового боя "Великий Болгар". Это праздник вошел в 2019 году в топ-5 главных событий России, на которые нужно поехать.

Пятый фестиваль принял более 40 тысяч зрителей из более чем 30 регионов страны. 52 % зрителей – гости из других регионов России, сообщают в комитете по туризму Татарстана. В 2019 году ждут приезда участников из Казахстана, Украины, Эстонии, Латвии, Киргизии.

- Ежегодно фестиваль удивляет зрителей новыми площадками и активностями, - собщили в ведомстве. - В этом году открывает свою работу площадка, посвященная истории Золотой Орды, с лучшими в мире реконструкторами данной эпохи, а также площадка семейного отдыха. Вернется самый динамичный и адреналинный турнир в мире «Кубок Донжона», пройдут исторические маневры пеших воинов, бои с мантелетами, баталии лучников.

ИСТОЧНИК KP.RU