Около 4 тысяч детей родились в Ульяновске с начала года

СЕГОДНЯ 19:00 2019-07-31T19:00:00+03:00

Только за последнюю неделю в Ульяновске родился 221 малыш. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Почти половина из них - первенцы

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С начала года в Ульяновске появились на свет 3929 детей. Об этом рассказала начальник управления по делам семьи администрации города Людмила Бабунова.

С начала текущего года первого ребёнка родили 1639 ульяновских женщин, третьего – 521. В 180 ульяновских семьях на свет появились четвёртый и последующий ребёнок. Только за последнюю неделю в Ульяновске родился 221 малыш.

По данным профильного ведомства, в женских консультациях под наблюдением в настоящее время находится порядка 7,5 тысяч беременных женщин.

По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в городе и регионе продолжают действовать все ранее разработанные меры социальной поддержки многодетных родителей. Из средств регионального бюджета выплачиваются ежемесячные пособия на детей, денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU