В Казани состоятся соревнования по сбору мусора

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-31T18:52:35+03:00

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4 августа в Казани пройдет экологический квест под названием «Чистые игры» Его участники будут соревноваться в сборе мусора.

- В течение 2-3 часов команды будут собирать мусор на определенной территории и зарабатывать баллы, которые в последствии можно будет использовать для получения дополнительного инвентаря. Победители получат призы, а весь собранный мусор будет отправлен на переработку, - рассказали организаторы.

Для участников игры предусмотрены различные конкурсы – поиск необычных предметов, загадки, соревнования на экометкость, сбор скворечников.

Для участия в игре необходимо зарегистрироваться на сайте. Сбор игроков запланирован на 14.00 по адресу Нижнезареченская дамба, 1. Мешки и перчатки будут выдаваться на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU