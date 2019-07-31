В Казани состоятся соревнования по сбору мусора
4 августа в Казани пройдет экологический квест под названием «Чистые игры» Его участники будут соревноваться в сборе мусора.
- В течение 2-3 часов команды будут собирать мусор на определенной территории и зарабатывать баллы, которые в последствии можно будет использовать для получения дополнительного инвентаря. Победители получат призы, а весь собранный мусор будет отправлен на переработку, - рассказали организаторы.
Для участников игры предусмотрены различные конкурсы – поиск необычных предметов, загадки, соревнования на экометкость, сбор скворечников.
Для участия в игре необходимо зарегистрироваться на сайте. Сбор игроков запланирован на 14.00 по адресу Нижнезареченская дамба, 1. Мешки и перчатки будут выдаваться на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU