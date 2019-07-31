В первый день августа в Казани прогнозируют дождь и сильный ветер
Начало августа в Казани будет ненастным и дождливым. Так, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 1 августа в столице республике ожидается дождь, местами сильный, ветер северо-западный, утром и днем местами порывами до 16-21 м/с.
Температура воздуха ночью составит не более 10 градусов тепла, днем будет чуть теплее, но выше 16 градусов со знаком "плюс" столбики термометра не поднимутся.
Дождь пройдет и в большинстве районов республики. Ветер северо-западный, утром, днем местами порывами до 16-21 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, днем – от 11 до 16 градусов выше нуля.
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ИСТОЧНИК KP.RU