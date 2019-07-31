Росавтодор объявил тендеры на 1,6 миллиарда рублей на планировку платной трассы Москва-Казань

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-31T17:32:10+03:00

Итоги торгов станут известны во второй половине сентября этого года

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На сайте госзакупок Росавтодор разместил тендеры на планирование и межевание земли, по которой пройдет будущая автомобильная платная трасса Москва-Казань. Первоначальная стоимость четырех контрактов 1,6 миллиарда рублей.

Так, на первый проект начала трассы (участок длиной в 80 километров) готовы потратить 326 миллионов рублей.

Далее на планирование и межевания со второго по четвертый этапы дороги во Владимирской и Нижегородской областях - почти 477 миллионов рублей.

Самый же дорогостоящий проект (с пятого по седьмой этап) планировки на территории Нижегородской области, Татарстана и Чувашии оценивается пока в 626,9 миллиона рублей.

Межевание же последнего восьмого этапа может обойтись в 148,7 миллиона рублей – от перекрестка федеральной трассы с дорогой Р241 «Казань-Буинск-Ульяновск» до пересечения с трассой «Сорочьи Горы-Шали».

ИСТОЧНИК KP.RU