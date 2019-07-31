2019-07-31T18:03:06+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле обвиняемого в грабеже будут судить и за то, что он попытался уничтожить свое уголовное дело

Он схватил документы со стола и разорвал их
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина получил доступ к делу в отделе полиции.Мужчина получил доступ к делу в отделе полиции.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Воспрепятствование расследованию дела – в этом обвиняют 40-летнего жителя Йошкар-Олы.

По версии следствия, ранее уже не раз судимый мужчина был доставлен в отдел полиции для допроса – его заподозрили в грабеже. После того, как горожанин ознакомился с протоколом задержания, он разозлился и схватил со стола следователя уголовное дело. Материалы, состоящие из более 30 страниц, мужчина разорвал пополам.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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