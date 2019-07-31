В Татарстане молочный комплекс выбрасывал трупы коров, которые потом растаскивали дикие животные

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-31T17:13:18+03:00

В отношении директора предприятия было возбуждено административное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Алькеевском районе Татарстана около молочного комплекса ООО «Хузангаевское» сотрудники прокуратуры обнаружили нелегальный могильник. Останки коров с которого по округе растаскивали птицы и дикие животные.

Кроме того, надзорным органом на территории машинно-тракторного парка ООО «Хузангаевское» около зернового склада в селе Сиктерме-Хузангаево были найдены останки еще 10 трупов крупного-рогатого скота.

В связи с явным нарушением санитарно-ветеринарного законодательства в отношении директора молочного комплекса было возбуждено административное дело.

- Правонарушитель подвергнут штрафу в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU