2019-07-31T16:47:05+03:00
Общество

День строителя-2019 в Набережных Челнах: хедлайнерами праздника станут Feduk и Хор Турецкого

Стала известна программа торжественных мероприятий и время начала салюта
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В следующую субботу, 10 августа, в Набережных Челнах масштабно отметят День строителя-2019. На данный момент известно, что хедлайнерами главного праздничного концерта станут Feduk и Хор Турецкого. Вместе с ними на майдане парка «Прибрежный» выступят и местные артисты.

Итак, торжества в этот день начнутся в 11.00. В это время на стадионе в парке «Гренада» начнется товарищеский футбольный матч между строителями и сотрудниками завода «КАМАЗ». Выйдут на поле и юные спортсмены. При этом в это же время на бульваре Кереселидзе для всех желающих стартуют мастер-классы и интерактивы.

Далее в 12.00 на пляже SunDale начнется фестиваль «Песочный город», А в 13.00 в парке культуры и отдыха поселка ГЭС - концертная программа от ДК «Энергетик», после в 15.00 там выступят воспитанники детского центра «Огниво», в 17.00 пройдет танцевальный вечер.

В свою очередь, на набережной Тукая татарстанского автограда на 13.00 запланированы конкурсы с выступлением джазового оркестра «Визит».

В это же время на площади Азатлык свою работу начнут интерактивные площадки, а в парке Победы выступят воспитанники дома народного творчества «Родник», так же на бульваре Энтузиастов детские музыкальные школы устроят концерт.

Кроме того, в 16:00 на площади им. Батенчука (поселок ГЭС) состоится церемония возложения цветов.

Именно в это время на майдане парка «Прибрежный» сначала покажут выставку историко-краеведческого музея и устроят театрализованное представление, а после выступят Feduk и Хор Турецкого.

Торжества завершатся в 22.00 праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росавтодор объявил тендеры на 1,6 миллиарда рублей на планировку платной трассы Москва-Казань
В Татарстане молочный комплекс выбрасывал трупы коров, которые потом растаскивали дикие животные
В Казани после суда с Минздравом Татарстана инвалид с детства ждет, когда ей, наконец, выдадут положенное лекарство
В Татарстане рядом с заброшенным храмом нашли человеческие останки
У казанца арестовали снегоход - все из-за долгов по алиментам на 600 тысяч рублей
Профессор КФУ: в 2019 году август ожидается прохладный
ВТБ Лизинг объявляет прием заявок на финансирование автомобилей Audi
К колонии строгого режима приговорили жителя Чувашии, который закрыл в квартире знакомую и угрожал ее выкинуть с 7 этажа
Соцсети: в Казани пьяный водитель грузовика стал автором ДТП с пятью машинами
Житель Чувашии приговорен к 13 годам колонии за растление малолетней падчерицы
1 августа в четырех районах Казани на день отключат свет
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
Таможенники задержали посылку с валютой: 287 банкнот из 15 стран мира
В Чебоксарах экскаватор выкопал мину
В Татарстане на трассе М7 "Волга" в аварии погибла пассажирка легковушки
Концерт, крио-шоу и бесплатное катание на поезде: Как в Казани отметят День железнодорожника
В Казани пройдет фестиваль самозанятых
В Казани героин пытались передать зеку в бритвенных станках
Подороже и помощнее: какие смартфоны выбирают татарстанцы
Росгвардеец в Марий Эл оказал первую помощь раненному в ДТП
В Казани по инициативе «Единой России» стартовал конкурс некоммерческих организаций
В Татарстане предприятие добывало песок больше положенного и теперь ему грозит 1,1 миллиона рублей штрафа
В Татарстане кафе оштрафуют за незаконную свалку
1 год в колонии-поселении: в Татарстане огласили приговор за пьяное ДТП с автобусом, в котором пострадал пассажир
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»