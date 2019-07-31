День строителя-2019 в Набережных Челнах: хедлайнерами праздника станут Feduk и Хор Турецкого

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-31T16:47:05+03:00

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В следующую субботу, 10 августа, в Набережных Челнах масштабно отметят День строителя-2019. На данный момент известно, что хедлайнерами главного праздничного концерта станут Feduk и Хор Турецкого. Вместе с ними на майдане парка «Прибрежный» выступят и местные артисты.

Итак, торжества в этот день начнутся в 11.00. В это время на стадионе в парке «Гренада» начнется товарищеский футбольный матч между строителями и сотрудниками завода «КАМАЗ». Выйдут на поле и юные спортсмены. При этом в это же время на бульваре Кереселидзе для всех желающих стартуют мастер-классы и интерактивы.

Далее в 12.00 на пляже SunDale начнется фестиваль «Песочный город», А в 13.00 в парке культуры и отдыха поселка ГЭС - концертная программа от ДК «Энергетик», после в 15.00 там выступят воспитанники детского центра «Огниво», в 17.00 пройдет танцевальный вечер.

В свою очередь, на набережной Тукая татарстанского автограда на 13.00 запланированы конкурсы с выступлением джазового оркестра «Визит».

В это же время на площади Азатлык свою работу начнут интерактивные площадки, а в парке Победы выступят воспитанники дома народного творчества «Родник», так же на бульваре Энтузиастов детские музыкальные школы устроят концерт.

Кроме того, в 16:00 на площади им. Батенчука (поселок ГЭС) состоится церемония возложения цветов.

Именно в это время на майдане парка «Прибрежный» сначала покажут выставку историко-краеведческого музея и устроят театрализованное представление, а после выступят Feduk и Хор Турецкого.

Торжества завершатся в 22.00 праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU