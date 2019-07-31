В Казани после суда с Минздравом Татарстана инвалид с детства ждет, когда ей, наконец, выдадут положенное лекарство

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-31T16:18:46+03:00

Прокуратура подала иск и выиграло дело, а ведомство решило все обжаловать в высшей инстанции

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Жительница Казани, инвалид второй группы с детства обратилась в местную прокуратуру. Женщина жаловалась, что несмотря на то, что она страдает от тяжелого заболевания – идиопатическая легочная артериальная гипертензия, она никак не может бесплатно получить положенный ей препарат для лечения.

В надзорном органе все проверили и усмотрели вину Минздрава Татарстана – ведомство ничего не делало, чтобы обеспечить инвалида с детства бесплатным лекарством. На сторону прокуратуры встал и суд первой инстанции, и Верховный суд Татарстана, куда подало апелляцию Минздрав республики.

- Исполнение судебного решения и обеспечение женщины-инвалида лекарственным препаратом находится на контроле прокуратуры, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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Споры с Минздравом области на эту тему идут в течение несколько лет (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU