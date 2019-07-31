2019-07-31T14:37:48+03:00
Общество

Профессор КФУ: в 2019 году август ожидается прохладный

В первых числах последнего месяца лета температура воздуха будет на 2 градуса ниже
Олег ЛУГОВОЙ
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Последний месяц этого лета в Татарстане обещает быть не таким дождливым как июль.Последний месяц этого лета в Татарстане обещает быть не таким дождливым как июль.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителям Татарстана и Казани в 2019 году не стоит ждать не то, чтобы жары, но и просто теплой погоды до 9 августа. Зато будет меньше, чем в июле, дождей. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал зав кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, среднемесячная температура воздуха в августе составит 17-18 градусов выше нуля, что где-то на 2 градуса ниже нормы.

А все потому, что Татарстан оказался на границе резкого контраста – между жарой в Западной Европе и прохладой в Восточной ее части.

Так, что, по словам профессора КФУ, сейчас в республике сформировалась так называемая погодная «депрессия». Температурная аномалия (отклонение от среднесуточной нормы) составляет 4-5 градусов и даже доходит до 7 градусов.

В целом же Татарстан здесь все же близок к норме. Отклонения не столь значительны. В сентябре, по заверениям казанского ученого, также все ожидается в пределах той самой среднесуточной нормы.

Тем временем, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, на 1 августа в республике днем в большинстве районов пройдут дожди. Днем местами ветер может достигать в порывах 16-21 м/с. Максимум, что покажут столбики термометра, так это +16 градусов. В последующие пятницу и субботу чуть потеплеет – днем до +18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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