2019-07-31T14:44:51+03:00
Общество

У казанца арестовали снегоход - все из-за долгов по алиментам на 600 тысяч рублей

У мужчины есть 10 дней, чтобы вернуть технику для экстремального отдыха
Лика ИСАЕВА
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Фото: УФССП ТатарстанаФото: УФССП Татарстана
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После развода со своей супругой житель столицы Татарстана должен был выплачивать алименты на содержание их совместного несовершеннолетнего ребенка - 25% от всех доходов ежемесячно. Но нерадивый отец этого решил не делать. В итоге он задолжал своему ребенку более 600 тысяч рублей.

За дело взялись судебные приставы. Когда алиментщик проигнорировал и их требования, они пришли к нему в частный дом, что на улице Оренбургский тракт. Там они обнаружили и арестовали снегоход должника. Технику для экстремального отдыха пока оставили мужчине на ответственное хранение.

- Неплательщику предоставляется 10 дней для погашения задолженности, - напомнили судебные приставы Татарстана. - В случае неуплаты транспорт реализуется в счет погашения долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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