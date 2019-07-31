2019-07-31T12:39:52+03:00
Происшествия

Соцсети: в Казани пьяный водитель грузовика стал автором ДТП с пятью машинами

Пострадали ли в этой аварии люди, пока не сообщается [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В соцсетях очевидец выложил видео последствий массового ДТП, которое произошло накануне в Казани на улице Журналистов.

«Нетрезвый водитель КАМАЗа выбил страйк из пяти припаркованных машин»: пишет автор ролика.

В Казани грузовика снес пять припаркованных машин.соцсети

Судя по всему, грузовик, который как видно не КАМАЗ, а Sinotruk, снес машины, которые оказались на его пути. Его массы и скорости оказалось достаточно, чтобы превратить легковушки в металлолом. Часть из них вмяло в ограждение словно они бумажные. Разбиты двери, стекла. Автовладельцам еще предстоит подсчитать ущерб. Но уже понятно, что речь идет о немалых суммах. Пострадали ли в этой аварии люди, в том числе и сам водитель грузовика, который судя по госномерам приехал из Костромской области, пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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