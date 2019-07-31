Житель Чувашии приговорен к 13 годам колонии за растление малолетней падчерицы

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-31T12:18:57+03:00

Девочка рассказала о произошедшем своей матери, и та обратилась в полицию

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29-летнего жителя Чебоксарского района суд признал виновным по уголовной статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней».

Так, было доказано, что рано утром 19 апреля этого года у себя дома пьяный мужчина воспользовался отсутствием жены надругался над 9-летней падчерицей.

Девочка рассказала о произошедшем своей матери лишь через некоторое время, а так в свою очередь обратилась в полицию. Мужчину задержали.

- В итоге суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU