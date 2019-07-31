2019-07-31T12:00:41+03:00
Общество

1 августа в четырех районах Казани на день отключат свет

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Светлана РАСЮКФото: Светлана РАСЮК
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Так, с 8.00 до 20.00 обесточат Кировский район по адресам: ул.1-я Вольная, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23/15, 24, ул.2-я Вольная, 2а, 4, 6, 8, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 20, 22/1, 22/2, ул.2-я Юго-Западная, 29, 31, 33, 37, ул.Дежнева, 2, 2/1, 4/1, 4/2, 9/24, 11, ул.Коммунаров, 1/6, ул.Лушникова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, ул.Повстанческая, 97/14.

На это же время электричество отключат в Московском районе: ул.Восстания, 51, 53, 57, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, ул.Декабристов, 83, 85, 185а, ул.Ш.Усманова, 32.

А с 8.00 до 17.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул.Братьев Касимовых, 8, 10, ул.Дубравная, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, ул.Зорге, 75, 77, ул.Карбышева, 29, 33, 37, 39, 43, проспект Победы, 18, 18 к.1, 20, 20 к1, 22, 24; в частном секторе по улицам Азамат, Благодатная, Жилякле, Имянле, Можжевеловая, Спартаковская, Уныш, Хыял, Чистая, в частном секторе поселка Отары по улицам Лесная, Молодежная, поселка Борисково по улицам Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная, Цветочная, а также в СНТ «Пенсионеров №3», СТ «Защита» ул. Южно-Промышленная, СДТ «Архитектор».

Также на этот период времени без него останутся и жители частного сектора поселка Вознесенское Советского района по улицам 2-я Полевая, 3-й Носкинский переулок, 6-й Носкинский переулок, Вишневая, Грачиная, Заречная, Луговая, Нардуган, Профсоюзная, Радужная, Тузганак, Туманная, Черемшановая, Центральная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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