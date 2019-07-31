2019-07-31T11:21:37+03:00
Общество

Таможенники задержали посылку с валютой: 287 банкнот из 15 стран мира

Купюры переданы на экспертизу
Лика ИСАЕВА
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Фото: Татарстанская таможняФото: Татарстанская таможня
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Во время контроля международного почтового отправления - бандероли, прибывшей из Тайланда, сотрудники Казанского таможенного поста в ней обнаружили валюту.

В трех пакетах находилось 287 банкнот различного номинала из 15 стран мира. В том числе, США, Китая, Судана, Зимбабве, Киргизии, Тайваня, Кении, Ямайки, Монголии, Мадагаскара, Египта, Пакистана, Вьетнама, Венесуэлы и Японии.

- В соответствии с законом, Россия не принимает заказные отправления и отправления с объявленной ценностью, простые посылки и посылки с объявленной ценностью, содержащие находящиеся в обращении банкноты, ценные бумаги (чеки) на предъявителя или иностранную валюту, - заявили в пресс-службе Татарстанской таможни.

Сейчас все купюры направлены на экспертизу, которая должна определить их подлинность и находятся ли они еще в обороте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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