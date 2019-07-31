В Чебоксарах экскаватор выкопал мину

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-31T10:47:44+03:00

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Страшную находку сделал водитель экскаватора 30 июля, во вторник, в 15.00 на строительной площадке рядом с металлообрабатывающей компанией "Чувашвтормет" по Гремячевскому проезду. Его экскаватор выкопал предмет, напоминающий мину, сообщили в Чувашской республиканской поисково-спасательной службе.

На место происшествия выехали все оперативные службы города. Район оцепили в целях безопасности. Сотрудники МВД Чувашии осмотрели найденный предмет и успокоили всех - это оказалась учебная мина. Да, с виду страшно, но никакой опасности она не представляет.

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ИСТОЧНИК KP.RU