Концерт, крио-шоу и бесплатное катание на поезде: Как в Казани отметят День железнодорожника
3 августа в казанском поселке Юдино отметят День железнодорожника. Центральной праздничной площадкой станет открытая сцена возле стадиона «Локомотив». Об этом сообщили в мэрии Казани.
На празднике запланировано чествование передовиков производства с вручением отраслевых и республиканских наград.
Также для жителей Юдино пройдет большой праздничный концерт и научное крио-шоу для детей. На открытой площадке будут работать развлекательные детские площадки и выездная торговля.
Праздничная программа запланирована и на Детской железной дороге, где 3 и 4 августа дети в возрасте до 14 лет смогут прокатиться на поезде бесплатно.
На площадке детей ожидают развлекательно-анимационное шоу, бесплатное мороженое, конкурсы и призы.
ИСТОЧНИК KP.RU