2019-07-31T10:20:35+03:00
Общество

Концерт, крио-шоу и бесплатное катание на поезде: Как в Казани отметят День железнодорожника

Праздничные мероприятия пройдут в поселке Юдино
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Праздник состоится 3 августа.Праздник состоится 3 августа.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

3 августа в казанском поселке Юдино отметят День железнодорожника. Центральной праздничной площадкой станет открытая сцена возле стадиона «Локомотив». Об этом сообщили в мэрии Казани.

На празднике запланировано чествование передовиков производства с вручением отраслевых и республиканских наград.

Также для жителей Юдино пройдет большой праздничный концерт и научное крио-шоу для детей. На открытой площадке будут работать развлекательные детские площадки и выездная торговля.

Праздничная программа запланирована и на Детской железной дороге, где 3 и 4 августа дети в возрасте до 14 лет смогут прокатиться на поезде бесплатно.

На площадке детей ожидают развлекательно-анимационное шоу, бесплатное мороженое, конкурсы и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соцсети: в Казани пьяный водитель грузовика стал автором ДТП с пятью машинами
Житель Чувашии приговорен к 13 годам колонии за растление малолетней падчерицы
1 августа в четырех районах Казани на день отключат свет
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть
Таможенники задержали посылку с валютой: 287 банкнот из 15 стран мира
В Чебоксарах экскаватор выкопал мину
В Татарстане на трассе М7 "Волга" в аварии погибла пассажирка легковушки
В Казани пройдет фестиваль самозанятых
В Казани героин пытались передать зеку в бритвенных станках
Подороже и помощнее: какие смартфоны выбирают татарстанцы
Росгвардеец в Марий Эл оказал первую помощь раненному в ДТП
В Казани по инициативе «Единой России» стартовал конкурс некоммерческих организаций
В Татарстане предприятие добывало песок больше положенного и теперь ему грозит 1,1 миллиона рублей штрафа
В Татарстане кафе оштрафуют за незаконную свалку
1 год в колонии-поселении: в Татарстане огласили приговор за пьяное ДТП с автобусом, в котором пострадал пассажир
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»