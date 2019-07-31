Концерт, крио-шоу и бесплатное катание на поезде: Как в Казани отметят День железнодорожника

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-31T10:20:35+03:00

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3 августа в казанском поселке Юдино отметят День железнодорожника. Центральной праздничной площадкой станет открытая сцена возле стадиона «Локомотив». Об этом сообщили в мэрии Казани.

На празднике запланировано чествование передовиков производства с вручением отраслевых и республиканских наград.

Также для жителей Юдино пройдет большой праздничный концерт и научное крио-шоу для детей. На открытой площадке будут работать развлекательные детские площадки и выездная торговля.

Праздничная программа запланирована и на Детской железной дороге, где 3 и 4 августа дети в возрасте до 14 лет смогут прокатиться на поезде бесплатно.

На площадке детей ожидают развлекательно-анимационное шоу, бесплатное мороженое, конкурсы и призы.

ИСТОЧНИК KP.RU