В Татарстане на трассе М7 "Волга" в аварии погибла пассажирка легковушки

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-31T10:32:23+03:00

В больницу с травмами госпитализированы два человека

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Верхнеуслонском районе 30 июля в 9.20 на 786 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" - "Волга". По предварительным данным, 60-летний водитель КАМАЗа на большой скорости врезался в легковушку "Фиат Палио". Иномарка остановилась для поворота, когда в нее врезался грузовик. После столкновения легковушку отбросило на встречный автомобиль "Вольво".

В результате столкновения смертельные травмы получила 53-летняя пассажирка "Фиата", она скончалась на месте. 58-летнего водителя и 61-летнего пассажира увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU