В Казани пройдет фестиваль самозанятых

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-31T09:55:01+03:00

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В столице Татарстана пройдет фестиваль самозанятых. Мероприятие запланировано на 10 и 11 августа в Горкинско-Ометьевском лесу.

Более 200 татарстанцев, уже зарегистрировавшихся как самозанятые, предоставят свои товары и услуги. В рамках мероприятия будет работать лекторий, во время которого самозанятые и приглашенные спикеры проведут мастер-классы.

Для всех желающих пройдут консультации, во время которых можно будет пообщаться со специалистами из разных областей: юристами, консультантами по пенсионному страхованию и психологами.

Консультанты Центра поддержки самозанятых расскажут про налоговый режим, условия, работу с приложением, сообщили организаторы фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU