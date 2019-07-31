В Казани героин пытались передать зеку в бритвенных станках
К заключенному в ИК №19 от жителя Казани поступила передача. В ней вместе с продуктами питания находились предметы личной гигиены, в том числе и одноразовые бритвенные станки. Вот они и заинтересовали служебную собаку, которая разыскивает наркотики.
Пес обозначил в передаче наркотика.
- Сотрудники обнаружили порошкообразное вещество, спрятанное ухищренным способом в полости рукояток четырех одноразовых бритвенных станков, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана. - Экспертиза показала, что в колонию таким образом пытались передать 0,14 грамма героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".
ИСТОЧНИК KP.RU
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