2019-07-31T09:29:41+03:00
Происшествия

В Казани героин пытались передать зеку в бритвенных станках

На опасную посылку отреагировала служебная собака
Лика ИСАЕВА
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Вот такой "сюрприз" обнаружили в бритвенных станкахВот такой "сюрприз" обнаружили в бритвенных станкахФото: Из материалов пресс-службы
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К заключенному в ИК №19 от жителя Казани поступила передача. В ней вместе с продуктами питания находились предметы личной гигиены, в том числе и одноразовые бритвенные станки. Вот они и заинтересовали служебную собаку, которая разыскивает наркотики.

Пес обозначил в передаче наркотика.

- Сотрудники обнаружили порошкообразное вещество, спрятанное ухищренным способом в полости рукояток четырех одноразовых бритвенных станков, - сообщили в пресс-службе УФСИН Татарстана. - Экспертиза показала, что в колонию таким образом пытались передать 0,14 грамма героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков".

ИСТОЧНИК KP.RU

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