2019-07-31T08:45:02+03:00
Добрые дела

Росгвардеец в Марий Эл оказал первую помощь раненному в ДТП

Юрий Паранин остановил кровотечение у пострадавшего в аварии
Лика ИСАЕВА
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Юрий Паранин спас жизнь водителюЮрий Паранин спас жизнь водителюФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
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Авария с участием двух автомобилей произошла 26 июля на 81-м километре автодороги "Вятка". 20-летний водитель иномарки Hyundai Sonata, по предварительным данным, мчался по дороге и на полном ходу врезался во впереди идущую отечественную легковушку ВАЗ-2111. Автомобили разметало - иномаркуу отбросило в кювет, "одиннадцатая" осталась на трассе в искореженном состоянии.

Мимо проезжали сотрудники Росгвардии Марий Эл, возвращавшиеся после учебных стрельб. Врач группы медицинского обеспечения ведомства капитан полиции Юрий Паранин сразу начал оказывать первую помощь пострадавшим. На дороге лежали водитель ВАЗа и два пассажира иномарки, второй водитель находился в кювете вместе с автомобилем.

- Молодой человек не отвечал на мои вопросы и никак не реагировал, - рассказал "КП-Казань" Юрий Паранин. - Проверив пульс и дыхание, я понял, что он жив, но без сознания. Осмотрел его повреждения, наличие кровотечения, положил в правильное положение и до приезда врачей держал его состояние под контролем.

С места происшествия Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

С места происшествияФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

Оказав первую медицинскую помощь, Юрий передал пострадавшего прибывшей бригаде скорой помощи, которая госпитализировала всех участников ДТП.

Благодаря грамотным и своевременным действиям капитана полиции Юрия Паранина удалось избежать возможных трагических последствий аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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