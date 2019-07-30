2019-07-30T19:02:54+03:00
Происшествия

1 год в колонии-поселении: в Татарстане огласили приговор за пьяное ДТП с автобусом, в котором пострадал пассажир

Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Нижнекамске суд признал 30-летнего водителя виновным в пьяном ДТП, в котором пострадал человек.

Так, было доказано, что вечером 1 февраля этого года фигурант уголовного дела пьяным сел за руль автомобиля «Лада Гранта».

Проезжая по улице Гагарина в Нижнекамске, он выехал на встречку, где столкнулся с автобусом «Нефаз». В результате данного ДТП пассажир легковушки получил травму головы – тяжкий вред здоровью. Водитель же на требование сотрудника ГИБДД пройти медосвидетельствование на предмет наличия в его организме спиртного, ответил отказом.

- Мужчина свою вину полностью признал. В итоге суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на 2 года лишил водительских прав. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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