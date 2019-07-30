В Казани экс-сотруднице Камкомбанка, похитившей из хранилища 4 миллиона рублей, дали отсрочку от колонии
В Казани 34-летнюю бывшую сотрудницу Камкомбанка признали виновной, да и она во всем сама созналась, в присвоении почти 4 миллионов рублей.
Она их выносила из хранилища банка частями с июня по август прошлого года. Все деньги она передавала своему мужчине, который, к слову, ни сном, ни духом не был в курсе откуда те в итоге берутся.
Зато он знает куда делись похищенные миллионы – мужчина проиграл их, делая ставки в букмекерских конторах.
В итоге суд приговорил экс-сотрудницу банка к 4 годам колонии общего режима. Вот только пока она туда не отправится – женщине дали отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14-лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU